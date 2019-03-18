Вынуждены отбиваться: в Киберполиции сообщили о массированных атаках хакеров РФ на сайты госорганов

Украина

Российские хакерские группировки — такие, как Fancy Bear, The Shadow Brokers и прочие — активизировались накануне выборов в украинском киберпространстве. Об этом заявил глава Киберполиции Сергей Демедюк, передает ZN.UA.

«Все чаще Киберполиция Украины фиксирует массовое распространение модифицированного вредного программного обеспечения, которое они уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым раньше мы не сталкивались», — заявил он.

По словам Демедюка, это указывает на то, что российские хакеры пытаются любым способом получить доступ к сетям государственных органов.

«Есть попытки „протестировать“ атаками сайт ЦИК и получить информацию о внутренней ее сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали отбиться от атак Министерству агрополитики и Минюсту», — заявил Демедюк.

Также хакеры систематически штурмуют суды.

«И это я назвал лишь те три органа, которые к нам обратились за последнюю неделю. В общем, в последнее время подверглись системным атакам все центральные органы исполнительной власти, в частности и те, что находятся под защитой Госспецсвязи. Цель — проникнуть в их сеть. Однако успешных атак мы не обнаружили», — добавил Демедюк.

Как сообщалось, СБУ разоблачила группу хакеров на подготовке вмешательства в системы органов власти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года начальник спецотдела ФСБ рассказал о работе российских ботов. Американские СМИ акцентировали внимание на необычности этого дела. Левашов отличается от прочих российских хакеров, которых в США осудили уже немало. ФБР гонялось за ним на протяжении нескольких лет, кропотливо собирая улики. 20 мая 2016 года федералы получили доступ к аккаунту Петра в iCloud (облачное хранилище данных), открытому на его имя с IP-адреса в Люксембурге.

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