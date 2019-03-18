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Украина

Испугались перегруза: оккупанты заявили об установке на Крымском мосту сканеров

5:54 18 марта 2019   627
Мост в никуда
Инф. «ФАКТОВ»

Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов установят на подходах к Крымскому мосту. Об этом рассказал директор по производству компании-изготовителя, пишет РИА Новости.

«Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», — заявил он.

Агентство сообщает, что такие сканеры способны проводить распознавание материалов по эффективному атомному номеру, а также оценивать массу груза с погрешностью не более 10% - вероятно, для того, чтобы избежать перегруза и падения моста, который и так не отличается большой устойчивостью.

По словам директора, что досмотр проводится во время движения состава вдоль сканера, размещенного на железнодорожном пути. Первый инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов введен в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что после появления Крымского моста водообмен между Черным и Азовским морями нарушился, Керченский пролив в перспективе может стать болотом, а Азовскому морю грозит судьба уничтоженного Аральского. По словам ученого, Керченский пролив постепенно мельчает. Инженер считает, что расчистка пролива могла бы исправить ситуацию, но все отходы почему-то сбросили не в открытом море, а рядом с проливом, откуда их снова течением принесло к каналу.

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