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Украина

На Крымском мосту заметили бронетехнику: в сеть попали фото

7:13 18 марта 2019   230
Бронетехника на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

Перед визитом хозяина Кремля Владимира Путина на аннексированный украинский Крым жители аннексированного полуострова зафиксировали передвижение по Керченскому мосту российской военной техники. Фото выложила в сеть известный блогер RoksolanaToday&Крым‏.

«Бааааааальшое стратегическое значение моста! Кроме основной задачи — попила денег росиян и блокировки украинского судоходства, мостик нужен танчики гонять туда-сюда», — написала она.

По мнению блогера, такие перемещения ускоряют разрушение незаконно возведенного моста.

«Танчики они боятся гонять — тяжёлые, а вот БТР весят мало, им можно. Мост из говна и палок. Трещины в нем это нормальное дело. Пусть катаются», — поддержал «оптимизм» пользователь с ником Нарезак.

Напомним, оккупанты решили установить сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов на подходах к Крымскому мосту. Как сообщил директор по производству компании-изготовителя, это необходимо для недопущения перегруза стратегического для России объекта.

Ранее стало известно, для чего оккупанты решили сохранить Керченскую паромную переправу с запуском Крымского моста — по неофициальным данным, по морю продолжат доставлять на полуостров военную технику.

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