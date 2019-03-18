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На Крымском мосту заметили бронетехнику: в сеть попали фото
Перед визитом хозяина Кремля Владимира Путина на аннексированный украинский Крым жители аннексированного полуострова зафиксировали передвижение по Керченскому мосту российской военной техники. Фото выложила в сеть известный блогер RoksolanaToday&Крым.
«Бааааааальшое стратегическое значение моста! Кроме основной задачи — попила денег росиян и блокировки украинского судоходства, мостик нужен танчики гонять туда-сюда», — написала она.
По мнению блогера, такие перемещения ускоряют разрушение незаконно возведенного моста.
«Танчики они боятся гонять — тяжёлые, а вот БТР весят мало, им можно. Мост из говна и палок. Трещины в нем это нормальное дело. Пусть катаются», — поддержал «оптимизм» пользователь с ником Нарезак.
Бааааааальшое стратегическое значение моста!— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 марта 2019 г.
Кроме основной задачи-попила денег росиян и блокировки украинского судоходства, мостик нужен танчики гонять туда-сюда
Это хорошо-быстрее рухнет pic.twitter.com/UyEHtzmrP4
Напомним, оккупанты решили установить сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов на подходах к Крымскому мосту. Как сообщил директор по производству компании-изготовителя, это необходимо для недопущения перегруза стратегического для России объекта.
Ранее стало известно, для чего оккупанты решили сохранить Керченскую паромную переправу с запуском Крымского моста — по неофициальным данным, по морю продолжат доставлять на полуостров военную технику.
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