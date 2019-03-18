Взъерошенный и уставший принц Чарльз начал турне по Карибским островам без Камиллы (фото)

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Британский принц Чарльз отправился в 12-дневное турне по Карибским островам. Его Высочество начал свое путешествие с острова Сент-Люсия. Здесь его сердечно встретил премьер-министр страны Аллен Частанет. Чарльз пообщался с местными жителями. СМИ обратили внимание на то, что Его Высочество выглядел несколько уставшим после длительного перелета. Кроме того, как отмечает Daily Mail, тропический климат сыграл злую шутку с прической 70-летнего наследника престола, которая обычно выглядит очень аккуратно. Из-за жары и большой влажности волосы Чарльза взъерошились и встали дыбом.

Обратили внимание также на отсутствие жены Чарльза Камиллы. Ведь турне заявлялось, как совместное для супругов. Однако, как стало известно, 71-летняя герцогиня Конуольская в последний момент предпочла пропустить остановку в Сент-Люсии. Она прилетит позже и присоединится к мужу на Барбадосе. Затем королевская чета посетит Сент-Винсет и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду.

Чарльз и Камилла станут первыми членами британской королевской семьи, которые посетят Кубу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джордж Клуни рассказал, как принц Чарльз плясал на столах и о том, как он сам облизывал подгузник.

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