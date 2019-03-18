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Пробка от метро "Житомирская": закрытие Шулявского моста вызвало настоящий транспортный коллапс в Киеве (карта)
В понедельник, 18 марта, сбылись самые пессимистические прогнозы киевских водителей в связи с началом демонтажа Шулявского путепровода. Огромные пробки на проспекте Победы от станции метро «Житомирская» до станции метро «Шулявская» начали образовываться с самого утра.
Кроме того, тянуться прилегающие к проспекту Победы улицы, а на улице Борщаговской остановилось движение от проспекта Космонавта Комарова в направлении центра города.
Как сообщали «ФАКТЫ», реконструция моста продлится до конца года. На этот период организованы резервные схемы движения автотранспорта. Так, движение по улице Александра Довженко — улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (улица Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицу Вадима Гетьмана; по улице Вадима Гетьмана — улице Александра Довженко (в сторону улицы Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор). Односторонними становятся улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улицы Петра Нестерова в направлении проспекта Победы.
Карта объезда проблемного участка
Также «ФАКТЫ» писали, как изменилась схема движения общественного транспорта.
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