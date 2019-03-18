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Украина

Макаревич резко высказался о своих поклонниках-"крымнашистах"

9:35 18 марта 2019   533
Андрей Макаревич
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский певец, фронтмен легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич резко высказался в адрес своих поклонников, горячо приветствовавших аннексию Крыма. Такую запись он оставил в Facebook, передав впечатление от общения с явными «ватниками», передав показательный диалог с ними:

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!»

«Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали „Уракрымнаш“? Плохо слушали?».

При этом он, очевидно на собственном примере, усомнился в правильности утверждения о том, что красота спасет мир.

«Говорите, красота спасет мир? Ни *ера она его не спасет», — резко высказался автор поста.

В комментариях многие украинцы объяснили певцу, что песни мало слушать, их нужно еще и услышать, т. е. понимать.

«Много слушавших, да мало услышавших», — написал Андрей Мирошниченко.

«Разница между „крымнашами“ и нами в том, что они слушали музыку, а мы еще и слова», — объяснил пользователь Victor Kotik.

«А Вы еще спросите у них, не подписывали ли они петиции против выступления „Машины“ в российских городах. Ответ Вас удивит. Но выросли — да. Сорняки тоже растут…», — отметил Vadim Feldmann

Справедливости ради стоит отметить, что и Андрей Макаревич не всегда был последователен в вопросе аннексии украинского полуострова. Так, он даже предлагал, чтобы Украина официально «продала» Крым России, на что в Украине очень резко отреагировали.

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