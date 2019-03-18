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На вечеринке в отеле в честь Дня святого Патрика в давке насмерть затоптали трех подростков
Вечеринка в честь Дня Святого Патрика, которая проходила в отеле Greenvale города Кукстаун в британском регионе Северная Ирландия, завершилась трагедией. В давке, которая возникла у входных дверей гостиницы, погибли трое подростков — 17-летняя девушка и двое юношей 16 и 17 лет, которых затоптали насмерть. Еще по меньшей мере четыре человека госпитализированы.
Полиция ведет расследование инцидента и выясняет его обстоятельства. Как пишет издание Metro, по предварительным данным давка возникла после того, как большая группа молодых людей попыталась прорваться внутрь здания на дискотеку. Стоявшие в очереди принялись толкаться. Более сотни людей начали падать друг на друга, их топтали ногами. Некоторые рассказывали впоследствии, что не могли подняться в течение 20 минут.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как День святого Патрика отметили принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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