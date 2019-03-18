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Пела по приглашению боевиков: сеть разгневало фото Началовой в Донецке
Известный российский журналист Аркадий Бабченко показал малоизвестное фото певицы Юлии Началовой на концерте в оккупированном Донецке в 2018 году. Прибыть ее туда пригласило лично «руководство республики», чтобы поддержать «скрепы, величие и оккупацию».
«И скорбь как рукой сняло», — признается журналист.
Юлия Началова на сцене в Донецке
В комментариях украинцы указали, что многие из певцов — довольно беспринципные.
«Да, это очень грустно. И снова хочется напомнить, что у многих певцов голова — это просто резонаторный ящик», — написала Лика Архангельская.
Отреагировал на открытие Бабченко и народный депутат Борислав Береза.
«Если б не ты, то я б не знал кто это. И в ленте ни одного упоминания не проскочило… А вот после смерти Этуша вся лента была в соболезнованиях», — вспомнил он.
В сети без труда нашлась и афиша памятного концерта. Кроме Началовой, ее звездой стала другая ранее популярная певица — Лена Катина.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, где и когда похоронят Юлию Началову.
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