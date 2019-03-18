Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки

Происшествия

Полиция Харьковской области задержала подозреваемых в убийстве военнослужашего-срочника, тело которого было обнаружено накануне в посадке под Чугуевым. Ими оказались подростки 15, 16 и 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Согласно их показанию, 13 марта компания находилась в Чугуеве, где встретила 26-летнего мужчину и отправилась с ним распивать спиртное в подъезд 9-этажного дома. С ними была 22-летняя девушка, которая обвинила нового знакомого в изнасиловании. Также она рассказала парням, что видела у него банковскую карточку, и предложила им за вознаграждение убить мужчину.

Те согласились и отправились с жертвой в лес, где нанесли мужчине несколько ударов ножом в голову, в также в корпус. После того как он потерял сознание, парни сожгли его одежду и сбежали с места преступления. Все свои действия они снимали на видео, которое и предъявили «заказчице».

Полиция инкриминирует задержанным п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). В настоящее время решается вопрос об избрании предупредительной меры в виде содержания подозреваемых под стражей.

Напомним, в 92-й отдельной механизированной бригаде, где убитый служил по контракту, сообщили, что он самовольно оставил воинскую часть. По данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, в последнее время в Украине участились проявления подростковой жестокости.

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