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Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки
Полиция Харьковской области задержала подозреваемых в убийстве военнослужашего-срочника, тело которого было обнаружено накануне в посадке под Чугуевым. Ими оказались подростки 15, 16 и 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Согласно их показанию, 13 марта компания находилась в Чугуеве, где встретила 26-летнего мужчину и отправилась с ним распивать спиртное в подъезд 9-этажного дома. С ними была 22-летняя девушка, которая обвинила нового знакомого в изнасиловании. Также она рассказала парням, что видела у него банковскую карточку, и предложила им за вознаграждение убить мужчину.
Те согласились и отправились с жертвой в лес, где нанесли мужчине несколько ударов ножом в голову, в также в корпус. После того как он потерял сознание, парни сожгли его одежду и сбежали с места преступления. Все свои действия они снимали на видео, которое и предъявили «заказчице».
Полиция инкриминирует задержанным п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). В настоящее время решается вопрос об избрании предупредительной меры в виде содержания подозреваемых под стражей.
Напомним, в 92-й отдельной механизированной бригаде, где убитый служил по контракту, сообщили, что он самовольно оставил воинскую часть. По данному факту назначено служебное расследование.
Напомним, в последнее время в Украине участились проявления подростковой жестокости.
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