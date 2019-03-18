Спорт

Пинок и удар в лицо: каким жестоким может быть женский футбол (видео)

Неприятный инцидент произошел в матче элитного отборочного раунда чемпионата Европы среди 17-летних девушек между сборными Швейцарии и России.

На 52-й минуте матча футболистка швейцарской команды Элла Люстина нарушила правила, после чего не хотела отдавать мяч для ввода его в игру. Игрок российской команды Жозе-Диана Памен Тчато отобрала у нее мяч, что и стало причиной уже рукоприкладства — Люстина отвесила сопернице смачный пинок, на что та в ответ «зарядила» с правой в голову.

Примечательно, что обе футболистки были капитанами своих команд, как следствие — должны подавать пример своим партнерам. На деле же оказалось иначе… В итоге, арбитр удалил забияк и команды продолжили матч в усеченных составах.

Добавлю, что поединок завершился победой Швейцарии (4:2), которая, впрочем, не помогла им квалифицироваться в финальную часть европейского первенства — первое место в группе заняла сборная Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии болельщик прямо на поле ударил футболиста.

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