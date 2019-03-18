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СМИ Беларуси бойкотировали пресс-конференцию посла России
Белорусские негосударственные СМИ отказались участвовать в пресс-конференции посла России Михаила Бабича, посвященной аннексии украинского Крыма, которая прошла понедельник, 18 марта, в мультимедийном пресс-центре «Sputnik Беларусь».
Заявление подписали главные редактора TUT. BY Марина Золотова, «Европейского радио для Беларуси» Павел Свердлов, агентства «БелаПАН» Ирина Левшина, «Нашей Нивы» Егор Мартинович, «Народной Воли» Иосиф Середич.
«Учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна», — говорится в сообщении.
Они заверили, что готовы говорить с Бабичем и заинтересованы в его позиции и предложили встретиться с ним в другом формате.
Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство информации Беларуси попросило редакции всех изданий отказаться от участия в пресс-конференции российского посла.
А белорусские общественные активисты призвали журналистов проигнорировать пресс-конференцию Бабича, чтобы он вошел в пустой зал.
Напомним, Бабич является кадровым военным —
Как писали «ФАКТЫ», Михаил Бабич является ярым сторонником Союзного государства и настаивает на том, что Минску пора определиться с приоритетным форматом развития белорусско-российской интеграции. По его словам, Россия расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..