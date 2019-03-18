26.94 / 27.24 30.45 / 30.93
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Нафтогаз» «убивает» перспективу Украины стать великой транзитной державой, — Рабинович

13:04 18 марта 2019   42
Рабинович
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Решение НАК «Нафтогаз Украины» об отмене в 2020 году транзита газа через Украину «убивает» возможность страны стать великой транзитной державой. Об этом заявил народный депутат и глава «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович».

Парламентарий отметил, что такое решение принесет стране огромные убытки.

«Довели ситуацию с „Газпромом“ до того, что у нас не будет прокачки газа. А это, в самом лучшем случае, примерно минус пять миллиардов долларов в бюджете. Это значит, что доллар поднимется по отношению к гривне, цены вырастут, тарифы увеличатся», — заявил политик.

Рабинович подчеркнул, что отсутствие транзита газа через Украину противоречит интересам граждан страны. «Вы убили возможность Украины стать великим транзитным государством. У страны должны быть интересы, связанные с ее гражданами, повышением жизненного уровня. А вы что делаете? Вы убиваете нашу возможность выживать!» — возмутился парламентарий.

По мнению политика, решить проблему может смена правления «Нафтогаза» и прямые переговоры с «Газпромом».

«Необходимо немедленно выкинуть на свалку этих паразитов и приступить к прямым переговорам с „Газпромом“. Если мы не подпишем договор, у нас не будет ни трубы, ни транзита, ни денег, чтобы платить пенсионерам хотя бы минимальную пенсию!» — сказал Рабинович.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
+16

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины