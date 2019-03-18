Громкое дело: убийце Оксаны Макар могут пересмотреть "пожизненный" приговор (видео)

Происшествия

Известие о том, что в суде будет рассматриваться заявление фигуранта дела об убийстве Оксаны Макар Евгения Краснощека получило широкий резонанс. Главный вопрос — будет ли пересматриваться приговор, по которому осужденный отбывает пожизненное заключение.

18 марта 2019 года судья Центрального суда Николаева Владимир Алейников провел брифинг, на котором разъяснил позицию суда на данный момент по этому поводу. Судья принял решение об этапировании Евгения Краснощека из колонии в Черниговской области в Николаевский СИЗО для участия в судебном рассмотрении его заявления.

Еще в 2017 году Краснощек обращался в суд с заявлением о пересмотре приговора «по вновь выявленным обстоятельствам». Тогда осужденный сослался на европейские нормы о недопустимости доказательств, полученных методом пыток.

— Поскольку из содержания этого заявления не было понятно, чего именно хочет Краснощек, и написано оно было с нарушением сроков, то суд оставил его без движения и вернул заявителю. После этого осужденный обратился в Апелляционный суд, который постановил вернуть заявление Краснощека в суд первой инстанции (в Центральный районный суд. — Авт.), чтобы оно было должным образом рассмотрено, — сообщил судья Алейников.

Из заявления Краснощека следует, что сотрудники тогда еще милиции во время досудебного расследования применяли к нему незаконные меры, в результате чего заставили сознаться в убийстве Оксаны Макар. Однако точных обстоятельств пыток, фамилий применявших их милиционеров осужденный сообщить не смог.

Поскольку без участия автора заявление рассмотрено быть не может, то принято решение об этапировании Евгения Краснощека из Новгород-Северской колонии в Николаевский СИЗО, чтобы он разъяснил суду, чего именно он хочет, и какие именно обстоятельства считает вновь выявленными. По аналогии с другим аналогичным обращением в суд, заявление Краснощека может быть рассмотрено примерно спустя полгода, поскольку этапирование, как оказывается, довольно сложный и длительный процесс.

По словам Алейникова, пока о пересмотре уголовного дела речь не идет, все зависит от тех фактов, о которых сообщит Краснощек. Комментируя новость в соцсетях, николаевцы пишут, что сам Краснощек без юридической поддержки добиться пересмотра дела вряд ли сможет. А вот если подключится профессиональный адвокат, то возможно все.

Нашумевшее в Украине и за ее пределами преступление было совершено в ночь на 10 марта 2012 года в Николаеве. Как установил суд, Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян сначала изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, после чего пытались ее задушить и сжечь на заброшенной стройке. Случайный прохожий услышал ее стоны, вызвал милицию. Оксана Макар была доставлена в больницу с тяжелейшими ожогами. Для спасения жизни ее доставили в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии. Однако 29 марта 2012 года Оксана скончалась.

Краснощека приговорили к пожизненному заключению, Присяжнюка и Погосяна — соответственно к 15 и 14 годам тюрьмы. В 2017 году суд рассмотрел их обращения по поводу сокращения сроков после принятия «закона Савченко». Краснощеку было отказано, остальным сократили на год.

Настоящим скандалом обернулся сбор средств на лечение Оксаны Макар. Оказалось, что ее мать Татьяна Суровицкая часть собранных денег потратила на покупку квартиры, а 3700 долларов — на сигареты. «Туманным» оказалась и трата 80 тысяч долларов якобы на приобретение нового оборудования из Германии для николаевской больницы. Позже появилась информация, что это оборудование было предоставлено как гуманитарная помощь.

Оксану Макар похоронили на сельском кладбище рядом с могилами героев Второй мировой войны и воинов-афганцев, что вызвало возмущение у многих местных жителей.

Видео Inshe.TV

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