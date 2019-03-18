На Львовщине убит пограничник: первые подробности ЧП

Происшествия

В понедельник, 18 марта, в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда, в результате выстрела был смертельно ранен военнослужащий. Пулю он получил из оружия своего сослуживца. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По предварительной информации, военный получил огнестрельное ранение из оружия другого пограничника, находившегося в наряде.

Врачи «скорой помощи» госпитализировали раненого в ближайшую больницу. Но во время транспортировки мужчина умер.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан.

Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Как сообщали «ФАКТЫ», житель села Первомайское Коминтерновского района Одесской области приговорен к пожизненному заключению за расстрел четверых сослуживцев на востоке Украины, совершенном в 2014 году.

А в Киеве продолжается розыск злоумышленника, открывшего стрельбу на улице и застрелившего водителя. Предполагают, что убийца был одет в форму, напоминающую полицейскую.

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