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На Львовщине убит пограничник: первые подробности ЧП
В понедельник, 18 марта, в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда, в результате выстрела был смертельно ранен военнослужащий. Пулю он получил из оружия своего сослуживца. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
По предварительной информации, военный получил огнестрельное ранение из оружия другого пограничника, находившегося в наряде.
Врачи «скорой помощи» госпитализировали раненого в ближайшую больницу. Но во время транспортировки мужчина умер.
Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан.
Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Как сообщали «ФАКТЫ», житель села Первомайское Коминтерновского района Одесской области приговорен к пожизненному заключению за расстрел четверых сослуживцев на востоке Украины, совершенном в 2014 году.
А в Киеве продолжается розыск злоумышленника, открывшего стрельбу на улице и застрелившего водителя. Предполагают, что убийца был одет в форму, напоминающую полицейскую.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..