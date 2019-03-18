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Заработали габаритно-весовые комплексы на въездах в Днепр, — Юрий Голик
На въездах в город Днепр начали работу два новых габаритно-весовых комплекса (ГВК). Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.
«Автодороги Днепропетровщины должны соответствовать европейским стандартам. Это не раз подчеркивал Президент Украины Петр Порошенко. В Днепропетровской области капитально ремонтируются как местные дороги, так и магистрали государственного значения. Чтобы покрытие не разрушалось, необходимо контролировать массу крупногабаритного транспорта. Совместно с городскими властями ОГА обустроила на въездах в Днепр два пункта габаритно-весового контроля», — рассказал Голик.
Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик
ГВК установлены на трассах Днепр — Кривой Рог и Днепр — Решетиловка. Грузовики взвешиваются передвижными лабораториями «Укртрансбезпеки». На месте также работают специалисты облгосадминистрации и представители Национальной патрульной полиции. Специалисты используют электронные весы, дальномер, циркули для шин, компьютер. Процесс взвешивания занимает около пяти минут: машине достаточно проехать по двум параллельным платформам. Затем данные о массе автомобиля и распределении груза передаются на компьютер через Wi-Fi, терминал печатает талон с информацией. За первые два дня работы лабораторий было проверено около 130 грузовиков. По данным Голика, каждый пятый из них перегружен. Перевозчики были оштрафованы.
Голик также сообщил, что передвижная лаборатория вскоре начнет работу и на трассе Днепр — Запорожье. Еще один весовой комплекс возводят на Донецкой трассе.
Напомним, что на дорогах государственного значения запрещено движение транспорта массой более 40 тонн, на автодорогах внутри городов, сел и поселков норма — 24 тонны. За последние четыре года Днепропетровская ОГА капитально отремонтировала более 500 дорог области, а также объездную дорогу вокруг Днепра и трассу Днепр — Запорожье.
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