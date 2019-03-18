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Российский адмирал избежал "азовских" санкций ЕС из-за позиции Финляндии, — СМИ
Заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список Евросоюза по «азовским санкциям» из-за позиции Финляндии. Об этом пишет RFE/RL со ссылкой на собственные дипломатические источники.
Медведев принимал активное участие в приграничном финско-российском сотрудничестве, в частности в прошлом году участвовал в Арктическом форуме береговых охран, состоявшегося в Финляндии.
Представительство Финляндии в ЕС заявило, что не может комментировать индивидуальную позицию стран-членов союза.
По данным СМИ, глава МИД страны Тимо Сойни не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении восьми граждан России в связи с российской агрессией в районе Керченского пролива. В списке ЕС Геннадия Медведева нет, однако США наложили санкции и на него, отметив, что адмирал непосредственно контролировал и организовывал нападение на украинские корабли и их экипажи. Кроме ЕС, Канады и США, санкции против граждан РФ, причастных к инциденту в Керченском проливе, ввела и Австралия.
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