26.96 / 27.25 30.47 / 30.93
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российский адмирал избежал "азовских" санкций ЕС из-за позиции Финляндии, — СМИ

15:19 18 марта 2019   134
санкции
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список Евросоюза по «азовским санкциям» из-за позиции Финляндии. Об этом пишет RFE/RL со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Медведев принимал активное участие в приграничном финско-российском сотрудничестве, в частности в прошлом году участвовал в Арктическом форуме береговых охран, состоявшегося в Финляндии.

Представительство Финляндии в ЕС заявило, что не может комментировать индивидуальную позицию стран-членов союза.

По данным СМИ, глава МИД страны Тимо Сойни не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении восьми граждан России в связи с российской агрессией в районе Керченского пролива. В списке ЕС Геннадия Медведева нет, однако США наложили санкции и на него, отметив, что адмирал непосредственно контролировал и организовывал нападение на украинские корабли и их экипажи. Кроме ЕС, Канады и США, санкции против граждан РФ, причастных к инциденту в Керченском проливе, ввела и Австралия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
+16

Ветер: 6 м/с  Ю
Давление: 745 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины