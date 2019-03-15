В ЕС начали действовать "азовские санкции" против военных Путина

Украина

В странах Европейского союза вступили в силу новые санкции против РФ. От их действия пострадали чиновники РФ, причастные к захвату украинских моряков в Черном море 25 ноября 2018 года.

О замораживании счетов и запрете на выдачу виз восьми российским чиновникам журналист «Радио Свободы» Рихар Йзовяк сообщил в Twitter. По его словам, также продлены «крымские» санкции против 163 человек и 44 предприятий России — на очередной полугодовой период.

Продление «большого» пакета «крымских санкций» и вступление в силу нового пакета отношении российских военных подтвердил президент Петр Порошенко.

«Хорошие новости из Брюсселя! Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более чем 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также введение „азовского“ пакета санкций», — написал он в Facebook.

В начале марта послы Европейского Союза согласовали санкции в отношении восьми россиян, ответственных за нападение погранвойск ФСБ РФ на украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» у берегов оккупированного Крыма.

В Украине следователи управления СБУ в Одесской области сообщили о подозрении российским военнослужащим, координицировашим операцию в Азовском и Черном море — контр-адмиралу Станкевичу С.М., вице-адмиралу Медведеву М., капитану І ранга Ромашкину Р.А., капитану І ранга Шеину А.Б., капитану ІІ ранга Шатохину А.В., капитану ІІ ранга Саляеву А.Н., капитану ІІІ ранга Шипицыну А.А., капитану ІІІ ранга Щербакову С. А и др.

Напомним, в ООН официально признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

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