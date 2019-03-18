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Происшествия

В Киеве очевидцы ДТП спасли водителя, зажатого в салоне загоревшегося автомобиля (видео)

15:33 18 марта 2019   331
ДТП в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео спасения водителя авто, которого зажало в салоне авто в время ДТП. На видео видно, как водителя, получившего серьезные травмы оттаскивают от горящего авто. Также неравнодушные очевидцы происшествия пытались потушить возгорание в ато из огнетушителя.

ДТП произошло в Киеве. В результате него полностью выгорел автомобиль Renault Scenic, который вспыхнул после столкновения с электроопорой. Водитель госпитализирован с травмами разной степени тяжести. Инцидент произошел 18 марта по улице Жилянская, 107 около 5:00.

Как писали «ФАКТЫ», 14 марта днем на перекрестке улиц Саксаганского и Тарасовской в Киеве столкнулись «Тойота» и «Фольксваген Джетта». По свидетельству очевидцев, светофор работал.

Внедорожник «Тойота» двигался по Тарасовской под уклон в сторону центра города на запрещающий сигнал светофора и не пропустил «Джетту». После столкновения машины разлетелись в разные стороны.

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