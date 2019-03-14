Происшествия

Машины разлетелись в разные стороны: в центре Киева произошло масштабное ДТП (фото)

Днем 14 марта на перекрестке улиц Саксаганского и Тарасовской в Киеве столкнулись «Тойота» и «Фольксваген Джетта». По свидетельству очевидцев, светофор работал.

Внедорожник «Тойота» двигался по Тарасовской под уклон в сторону центра города на запрещающий сигнал светофора и не пропустил «Джетту». После столкновения машины разлетелись в разные стороны.

«Фольксваген» сначала получил удар в левую заднюю дверцу и затем еще изрядно повредил переднюю часть машины, врезавшись в столб и дорожное ограждение.

А «Тойота» нанесла удар по припаркованному КИА, и тот в свою очередь задел «Лексус».

Водитель «Фольксвагена» госпитализирован.

Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины столкновения и его виновник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13 марта в Киеве БТР с неисправными тормозами устроил ДТП. Появилось фото и видео с места происшествия.

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