- 18:33 «Динамо» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 18:24 Стало известно о намерениях США передать Украине еще два катера Island
- 18:20 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:58 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира
- 17:57 Так и умереть можно: в сети рассказали о новом происшествии в поезде «Укрзалізниці»
- 17:49 Чуть-чуть лучше: близкие сообщили о состоянии Юлии Началовой
- 17:40 Машины разлетелись в разные стороны: в центре Киева произошло масштабное ДТП
- 17:33 Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
- 17:05 В Сумах киоск провалился под землю: фото с места ЧП
- 16:58 Отрастила крылья? Леся Никитюк заинтриговала забавным фото из Египта
Машины разлетелись в разные стороны: в центре Киева произошло масштабное ДТП (фото)
Днем 14 марта на перекрестке улиц Саксаганского и Тарасовской в Киеве столкнулись «Тойота» и «Фольксваген Джетта». По свидетельству очевидцев, светофор работал.
Внедорожник «Тойота» двигался по Тарасовской под уклон в сторону центра города на запрещающий сигнал светофора и не пропустил «Джетту». После столкновения машины разлетелись в разные стороны.
«Фольксваген» сначала получил удар в левую заднюю дверцу и затем еще изрядно повредил переднюю часть машины, врезавшись в столб и дорожное ограждение.
А «Тойота» нанесла удар по припаркованному КИА, и тот в свою очередь задел «Лексус».
Водитель «Фольксвагена» госпитализирован.
Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины столкновения и его виновник.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13 марта в Киеве БТР с неисправными тормозами устроил ДТП. Появилось фото и видео с места происшествия.
А в Ровно трижды за вечер ловили пьяного таксиста: количество алкоголя в крови только росло.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..