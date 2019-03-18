Спорт

Битой по машине: во Франции фанат эмоционально отреагировал на поражение своей команды (видео)

Нешуточные страсти кипели на поле во время матча 29-го тура чемпионата Франции между столичным «ПСЖ» и «Марселем».

Парижане, раздосадованные обидным вылетом из Лиги чемпионов (напомню, в 1/8 финала «ПСЖ» обыграл на выезде английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, но дома уступил 1:3 и по сумме двух встреч прекратил свое участие в турнире), обыграли на своем поле принципиального соперника. В поединке было четыре забитых мяча, удаление вратаря гостей за игру рукой за пределами штрафной площадки, а также пенальти, который не реализовал лучший молодой игрок 2018 года по версии France Fotball Килиан Мбаппе.

Один из болельщиков «Марселя», раздосадованный поражением своей любимой команды, решил согнать злость на своей машине — Мохамед Хенни взял в руки биту и разбил все окна и фары на автомобиле Renault. Все это действо фанат снимал на видео, после чего выложил ролик на своем канале в YouTube.

Примечательно, что чуть более чем за сутки ролик просмотрели 610 тысяч пользователей, оставив 6,5 тысяч комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в чемпионате Греции из-за бесчинств фанатов не доиграли «дерби вечных врагов».

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