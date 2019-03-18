- 16:42 ВСУ лишили боевиков еще одного беспилотника
- 16:33 "Укрпочта" влипла в интернет-скандал: хакеры получили доступ к базе данных клиентов
- 16:21 Леся Никитюк попала в больницу
- 16:12 И ни в чем себе не отказывайте: на алкоголь, табак и наркотики украинцы тратят больше, чем на медицину
- 16:07 Битой по машине: во Франции фанат эмоционально отреагировал на поражение своей команды
- 16:03 Снова жертвы: в пункте пропуска на Донбассе умерла женщина
- 15:54 Стрельба в Утрехте: опубликовано фото террориста
- 15:44 Нет закона — нет кредита: почему МВФ откладывает новый транш для Украины
- 15:40 Неожиданно: объявлено имя нового ведущего «Ревизора»
- 15:33 В Киеве очевидцы ДТП спасли водителя, зажатого в салоне загоревшегося автомобиля
Леся Никитюк попала в больницу (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая еще недавно отдыхала в Египте и радовала поклонников яркими снимками, показывая фигуру в купальниках, внезапно оказалась в больнице. В Instagram звезда опубликовала фото и видео, на которых лежит в известной частной клинике под капельницей.
«Не знаю, что за ерунда происходит… Но знаю точно одно… Хороших людей так просто не сломать», — написала Леся Никитюк.
Также прямо из больничной койки она ответила своему обидчику, блогеру Алексею Дурневу, который раскритиковал ее образ в сетях. По его словам, Леся Никитюк изначально нашла удачный для телевидения «образ селючки». «Складывается такое ощущение, что Лесю Никитюк тот самый «образ селючки» просто напросто «захватил», — сказал Дурнев.
В ответ Леся не стала долго подбирать слов, зявивла, что такие, как Дурнев просто пиаряться за счет более известных людей.
«Получается, что я твой работодатель, а ты мой раб. Люблю тебя», — сказала Леся.
Что с ней произошло, Никитюк уточнять не стала, но обещала скоро вернуться к работе, ведь ее утвердили в качестве ведущей нового сезона шоу «Кто против блондинок».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Катя Бужинская попала в больницу из-за перенагрузок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!