Леся Никитюк попала в больницу (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая еще недавно отдыхала в Египте и радовала поклонников яркими снимками, показывая фигуру в купальниках, внезапно оказалась в больнице. В Instagram звезда опубликовала фото и видео, на которых лежит в известной частной клинике под капельницей.

«Не знаю, что за ерунда происходит… Но знаю точно одно… Хороших людей так просто не сломать», — написала Леся Никитюк.

Также прямо из больничной койки она ответила своему обидчику, блогеру Алексею Дурневу, который раскритиковал ее образ в сетях. По его словам, Леся Никитюк изначально нашла удачный для телевидения «образ селючки». «Складывается такое ощущение, что Лесю Никитюк тот самый «образ селючки» просто напросто «захватил», — сказал Дурнев.

В ответ Леся не стала долго подбирать слов, зявивла, что такие, как Дурнев просто пиаряться за счет более известных людей.

«Получается, что я твой работодатель, а ты мой раб. Люблю тебя», — сказала Леся.

Что с ней произошло, Никитюк уточнять не стала, но обещала скоро вернуться к работе, ведь ее утвердили в качестве ведущей нового сезона шоу «Кто против блондинок».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Катя Бужинская попала в больницу из-за перенагрузок.

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