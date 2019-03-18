26.96 / 27.25 30.47 / 30.94
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве в течение суток подожгли два магазина Roshen (фото, видео)

17:05 18 марта 2019   327
магазин «Рошен» на Крещатике
Инф. «ФАКТОВ»

18 марта в Киеве неизвестные совершили поджог двух магазинов Roshen.

В центре столицы на Крещитике в магазин бросили взрыв-пакет. В результате загорелась витрина, огонь потушили сотрудники магазина при помощи ручного огнетушителя. Никто не пострадал.

Как оказалось, подозреваемым в поджоге оказался 53-летний житель столицы. Свидетели указали, что он бросил бутылку с горючим веществом и сбежал. В полиции сообщили, что доставили поджигателя в отделение для дачи показаний.

Возгорание заметили около 15 часов. На месте работали правоохранители, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Первый пожар произошел в ночь на 18 марта в Оболонском районе столицы возле станции метро «Героев Днепра».

Пожар возник с наружной стороны фасада, интерьер и продукция остались в целости. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, был поврежден только утеплитель на фасаде площадью 2 кв. м.

Как сообщает «Левый берег», пожар устроили двое неизвестных лиц. Они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Харькове в течение суток в разных районах города подожгли несколько легковых автомобилей. А в начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
+16

Ветер: 5 м/с  Ю-3
Давление: 745 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины