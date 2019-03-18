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В Киеве в течение суток подожгли два магазина Roshen (фото, видео)
18 марта в Киеве неизвестные совершили поджог двух магазинов Roshen.
В центре столицы на Крещитике в магазин бросили взрыв-пакет. В результате загорелась витрина, огонь потушили сотрудники магазина при помощи ручного огнетушителя. Никто не пострадал.
Как оказалось, подозреваемым в поджоге оказался 53-летний житель столицы. Свидетели указали, что он бросил бутылку с горючим веществом и сбежал. В полиции сообщили, что доставили поджигателя в отделение для дачи показаний.
Возгорание заметили около 15 часов. На месте работали правоохранители, сотрудники ГСЧС и СБУ.
Первый пожар произошел в ночь на 18 марта в Оболонском районе столицы возле станции метро «Героев Днепра».
Пожар возник с наружной стороны фасада, интерьер и продукция остались в целости. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, был поврежден только утеплитель на фасаде площадью 2 кв. м.
Как сообщает «Левый берег», пожар устроили двое неизвестных лиц. Они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Харькове в течение суток в разных районах города подожгли несколько легковых автомобилей. А в начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.
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