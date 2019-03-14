Происшествия

В Харькове ночью сгорели сразу несколько авто: подробности и фото

В Харькове в течение суток 12−13 марта в разных районах города сгорели несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Напомним, в конце февраля в полтавском микрорайоне Левада ночью горели припаркованные возле многоэтажек автомобили.

Сообщается, что 12 марта около 3:17 на улице Натальи Ужвий в результате пожара одна из машин сгорела полностью. Огонь также повредил правую сторону машины, стоявшей рядом.

Полицейские установили, что автомобиль ВАЗ «Лада Калина», владельцем которого является 39-летний мужчина, подожгли. В результате владелец получил материальный ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.

Позже полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин, у которого при поверхностном осмотре обнаружили газовый баллончик, печати, права и балаклаву.

Поджигатель может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

13 марта около 2:30 во дворе одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей загорелся автомобиль. На месте происшествия была обнаружена бутылка из-под бензина и спички. Автомобиль «ВАЗ» полностью уничтожен огнем. Предварительная версия — поджог.

Этой же ночью в 2:32 в поселке Солоницевка загорелся автомобиль «ВАЗ» 31-летнего местного жителя. Автомобиль сгорел полностью.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на столичной станции технического обслуживания по улице Новомостицкой. В результате инцидента полностью сгорело само помещение СТО, а также стоявший в нем джип Toyota Land Cruiser Prado.

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