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В Харькове ночью сгорели сразу несколько авто: подробности и фото
В Харькове в течение суток 12−13 марта в разных районах города сгорели несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили в областном главке полиции.
Напомним, в конце февраля в полтавском микрорайоне Левада ночью горели припаркованные возле многоэтажек автомобили.
Сообщается, что 12 марта около 3:17 на улице Натальи Ужвий в результате пожара одна из машин сгорела полностью. Огонь также повредил правую сторону машины, стоявшей рядом.
Полицейские установили, что автомобиль ВАЗ «Лада Калина», владельцем которого является 39-летний мужчина, подожгли. В результате владелец получил материальный ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.
Позже полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин, у которого при поверхностном осмотре обнаружили газовый баллончик, печати, права и балаклаву.
Поджигатель может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
13 марта около 2:30 во дворе одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей загорелся автомобиль. На месте происшествия была обнаружена бутылка из-под бензина и спички. Автомобиль «ВАЗ» полностью уничтожен огнем. Предварительная версия — поджог.
Этой же ночью в 2:32 в поселке Солоницевка загорелся автомобиль «ВАЗ» 31-летнего местного жителя. Автомобиль сгорел полностью.
По всем фактам полиция открыла уголовные производства по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Личности злоумышленников устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на столичной станции технического обслуживания по улице Новомостицкой. В результате инцидента полностью сгорело само помещение СТО, а также стоявший в нем джип Toyota Land Cruiser Prado.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.