Происшествия

На Волыни в ДТП со "скорой" пострадала 76-летняя пациентка, которую везли в больницу (фото)

В ночь на 18 марта на автодороге сообщением «Киев-Ковель-Ягодин» между Ковелем и селом Поворск, автомобиль скорой помощи «УАЗ-3962» слетел в кювет. Вследствие ДТП двое пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения и их госпитализировали. Об этом сообщили в Национальной полиции Волынской области.

«Происшествие произошло в два часа ночи. За рулем автомобиля находился 51-летний житель Ковельского района. Вероятно, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. Вследствие ДТП пострадала 53-летняя работница скорой и 76-летняя больная, которую везли в больницу», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Сообщается, что скорая двигалась в сторону правого берега с пациентом, в это время ZAZ Vida ехал в противоположном направлении.

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