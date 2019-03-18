«Это был ужас!»: экс-участница «Холостяка» ошарашила признанием (фото)

Шоу-бизнес

Сексуальная блондинка Валерия покинула реалити «Холостяк» (СТБ) на второй неделе проекта. Уход 29-летней красотки и многие ее конкурентки сочли несправедливым. Лера даже не успела сходить на свидание с Никитой Добрыниным. Зато у них был откровенный разговор во время Церемонии роз, после которого Холостяк и принял решение. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лера рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой и почему она сочувствует Холостяку.

— Лера, что вы подумали, когда на Церемонии роз Никита взял вас на руки и понес, чтобы поговорить наедине?

— О, это был ужас! Ведь в это время я только сняла свои босоножки. Просто у нас у всех очень уставали ноги, и каждый раз, когда Никита уходил на индивидуальное общение с одной из участниц, мы с девчонками быстро сбрасывали туфли и ходили по комнате босиком. А когда издалека видели, что он возвращается, быстренько впрыгивали обратно. Но в этот раз я не заметила, как он вернулся, и не успела застегнуть босоножки. Он зовет меня поговорить, а я не могу нормально идти. Тогда Никита и подхватил меня на руки. Я была против, вырывалась, даже пищала. Вообще, думаю, что он меня не выбрал именно из-за этого визга. У меня было очень короткое платье. А еще гримеры часто наносят тоналку не только на лицо, тонируют еще какие-нибудь участки тела. Мне на ноги нанесли пудру, поэтому, когда Никита поставил меня на пол, у него весь рукав был в блестках. Мне было очень неловко.

— Вы были очень удивлены, когда Никита не дал вам розу. Что между вами произошло?

— Я была в шоке. Мне казалось, без свидания он не примет такого решения. Ведь ничего не изменилось с момента первой вечеринки. Он меня не знал и, так и не узнав, отправил домой. С другой стороны, это не столь обидно, как в случае, если с тобой не хотят продолжать знакомство после того, как ты прониклась чувством к человеку и открыла ему душу. Тогда начинаешь искать причину в себе или в своих словах. Наверное, я ему понравилась меньше остальных участниц. Это нормально, я не претендую на всеобщую любовь — кому-то я по душе, кому-то нет.

— Значит, вы были готовы к подобному решению Холостяка?

— Этот проект у меня не был запланирован. Совершенно спонтанно я решила заполнить анкету на участие в «Холостяке». Просто по приколу, когда мы сидели в друзьями в баре. Ответила на вопросы длиннющей анкеты, нажала «отправить», но тут что-то случилось с Интернетом и текст исчез. Я не стала пробовать заполнять ее снова, там было слишком много вопросов. Однако через пару недель мне позвонили и пригласили на кастинг. Я решила: значит, судьба.

— А когда узнали, что Холостяком будет Никита Добрынин?

— Обрадовалась! Никита показался мне очень интеллигентным, спокойным и слегка уставшим за весь день. Мне стало его немного жаль. Ведь накануне был дождь, и от этого на улице стало прохладно. А Никита стоял перед домом, где проходила первая вечеринка, уже много часов и старался каждую участницу порадовать своей улыбкой и поддержать, так как мы все очень волновались. Зато мой наряд его немного повеселил.

— Красный костюм чудо-женщины?!

— Да, на самом деле наряда ярко-красного цвета не было в моих планах. Мне хотелось выделиться, и я придумала, что появлюсь в костюме какого-нибудь супергероя. При этом скажу Холостяку, что, когда влюбляюсь, у меня все получается, никаких трудностей, спать не хочется и я могу вообще не есть. В общем, даже летать научилась бы, если бы захотела, как настоящий супергерой! И если вдруг Никита захочет, то он может стать моим суперменом. Таким был мой посыл. Но с костюмом вышло сложнее, так как все расцветки известных нам супергероев использовать на телевидении запрещено: они запатентованы. Поэтому красный цвет у меня получился очень ярким.

— Что стало для вас самым сложным на проекте?

— Признаюсь, тяжелее дня, чем когда проходила первая вечеринка, у меня на проекте не было. Было очень страшно от неизвестности, кто Холостяк, насколько злы и язвительны участницы. Когда познакомилась с девчонками, то у каждой на лице увидела такой же страх, как и у меня. Все мы боимся неопределенности.

— Никита сделал вывод, что вы постоянно жертвуете собой ради отношений. После проекта что-то изменилось?

— Я всегда забочусь о близких мне людях, и любимый человек не исключение. Готовить, вместе ходить за покупками, украшать дом, гладить рубашки, делать массаж — все это и многое другое для меня огромное удовольствие. Делаю это по желанию, и никто меня никогда не заставлял. Я не была жертвой и не «наступала» себе на горло, дабы угодить мужчине. Ухаживать за своим лицом, телом и стараться сделать себя красивее — для меня тоже огромное удовольствие, и к этому никто не принуждает. На постшоу «Как выйти замуж» эксперт сказала мне, что женщина должна быть мышкой, а мужчина — котом, и он всегда должен пытаться догнать свою добычу, а добыча всегда должна убегать и не даваться, тогда мужчине будет интересно. А что, если я не хочу ни от кого убегать? Если меня утомляют такие игры? Если мне нравится, когда все честно и я просто люблю человека, а он просто любит меня! Так можно? Потому что если можно, то я выбрала бы именно такой вариант.

— Но те, кто участвует в шоу «Холостяк», постоянно должны бороться за свою любовь!

— И все равно, если бы могла вернуться в прошлое, то снова заполнила бы анкету. Это интересный опыт, крутые эмоции. Жаль лишь, что мне было дано мало времени, чтобы прочувствовать всю атмосферу проекта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вторая неделя девятого сезона романтического реалити «Холостяк» стала финальной и для 23-летней одесситки, врача-стоматолога Елизаветы. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лиза рассказала, что случилось с ней на проекте, почему она рада своему уходу и что думает о Никите.

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