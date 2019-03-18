Юлия Тимошенко: «Вернем мир, возродим Донбасс и защитим переселенцев»

Украина

Юлия Тимошенко во время своего предвыборного тура встретилась с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области. Политик заявила, что в случае победы на президентских выборах создаст международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев

«Я не вижу сейчас более экстренной задачи, чем обеспечить и мир, и возрождение, и развитие», — сказала Юлия Тимошенко, беспокоясь о судьбе семей, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

По словам политика, страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали гарантии неприкосновенности наших границ в обмен на отказ Украины в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы участвовать и готовы создавать этот мощный фонд по развитию Донбасса.

«Уже есть договоренности. Страны понимают, что помощь Донбассу нужна. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов. После победы мы не потеряем ни минуты. У нас все готово. Мы сразу инициируем этот процесс», — заверила Тимошенко и добавила, что до конца выборов планирует посещать разные страны и закреплять эти договоренности.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что в случае победы на выборах ее первоочередной задачей как нового президента для возвращения мира в Украину будет инициирование переговорного процесса с президентами стран-подписантов Будапештского меморандума.

«Мы ежедневно будем решать вопрос возвращения мира. Донбасс вернется в Украину достаточно быстро, и мы сможем начать нормально жить. Крым — дольше», — сказала Юлия Тимошенко.

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