Мир

Штаны снова не по размеру: новое фото Путина насмешило сеть

В сети разгорелись оживленные обсуждения новой фотографии президента России Владимира Путина, сделанное во время его посещения оккупированного Крыма.

«Со штанцами у бабушки опять негаразды-снова дедушкины одела…» — написал известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

«Гле они столько лилипутов достали?» — спросила одна из пользователей в комментариях к посту.

«Низкорослую массовку собирали и тасовали целый день», — предположил другой пользователь.

Как писали «ФАКТЫ», глава Кремля посетил оккупированный украинский полуостров, чтобы принять участие в так называемых «народных гуляниях». Также Путин посетил церемонию ввода в эксплуатацию двух теплоэлектростанций — Балаклавской и Таврической. Именно там установлены незаконно ввезенные в Крым турбины Siemens.

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