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Штаны снова не по размеру: новое фото Путина насмешило сеть
В сети разгорелись оживленные обсуждения новой фотографии президента России Владимира Путина, сделанное во время его посещения оккупированного Крыма.
«Со штанцами у бабушки опять негаразды-снова дедушкины одела…» — написал известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
«Гле они столько лилипутов достали?» — спросила одна из пользователей в комментариях к посту.
«Низкорослую массовку собирали и тасовали целый день», — предположил другой пользователь.
Как писали «ФАКТЫ», глава Кремля посетил оккупированный украинский полуостров, чтобы принять участие в так называемых «народных гуляниях». Также Путин посетил церемонию ввода в эксплуатацию двух теплоэлектростанций — Балаклавской и Таврической. Именно там установлены незаконно ввезенные в Крым турбины Siemens.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...