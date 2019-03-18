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Российские праздники отмечали куда помпезнее, чем украинские: как Кремль готовил захват Крыма
Россия годами готовила военную спецоперацию по захвату украинского Крыма. Об этом заявил «ФАКТАМ» украинский военный, майор запаса Валентин Федун, который принимал участие в обороне Крыма от захватчиков.
«Абсолютно очевидно, что сценарий захвата полуострова Россия готовила годами: в руководстве Минобороны Украины и в корпусе руководителей полуострова у оккупантов были „консервы“, которые ждали прихода россиян. Ну как можно было допустить, чтобы обороной Украины руководил гражданин России? Чтобы на нашей территории функционировали партии другого государства?» — спрашивает военный.
Он вспоминает, как один из врачей госпиталя, где он лечился в Крыму похвастался, что всю жизнь состоял в местной ячейке партии «Русское единство», которой руководили прямо из России.
Также он обращает внимание, что украинские государственные праздники отмечали на полуострове не так помпезно, как российские.
«Я родился в Ровенской области, высшее образование получил во Львове. Служил в Крыму с 2006 года и видел, что украинские государственные праздники на полуострове проходят практически незаметно: власти Симферополя не готовили к этим датам никаких заметных мероприятий. Зато российские государственные праздники власти Крыма отмечали с размахом — концерты звезд российской эстрады, бесплатная водка — рекой. А пребывание многочисленного российского военного контингента в Крыму, как мне видится, было вообще недопустимо», — сказал он.
Полный текст интервью Валентина Федуна «ФАКТАМ» читайте в материале: Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым (фото).
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