"Укроборонпром" выступил с важным заявлением о поставках оружия в Россию

Украина

Государственный концерн «Укроборонпром» опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружения и военную технику после 2014 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Укроборонпрома».

«Информация о поставках вооружения и военной техники (ВВТ) государственным концерном „Укроборонпром“ в РФ является некорректной и не соответствует действительности», — уверяют в пресс-службе концерна.

Как отмечается, в отчетном периоде 2014−2018 годов, который выбрала SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Производителем двигателей является частное запорожское ОАО «Мотор-Сич», которое не является участником ГК «Укроборонпром». Кроме того, контракты на поставки двигателей были заключены в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009—2014 гг.

В примечаниях к исследованию отмечается, что, скорее всего, двигатели поставлялись до 2014 года, когда ввели запрет на экспорт ВВТ в РФ. Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014-го указанные двигатели могли изготавливаться российской стороной самостоятельно.

Другая продукция, отмечают в пресс-службе, которая якобы поставлялась в РФ по информации института, — это самолеты Ан-140−100 и Ан-148−100Е. Эксперты SIPRI сообщают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты Ан-140 и Ан-148 производились в России по лицензии, предоставленной ГП «Антонов». Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами.

Среди перечня продукции, которая традиционно поставлялась в РФ, есть корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП «НПК «Заря» — «Машпроект». Однако поставка была осуществлена до запрета экспорта ВВТ в РФ, отмечают в пресс-службе.

Здесь подчеркивают, что дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей в Вооруженные силы РФ, а не как реальный момент поставки отдельных комплектующих.

«Поэтому двигатели или силовые установки техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены как поставки позднего периода», — говорится в заявлении «Укроборонпрома».

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с решением СНБО, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования прекращен. Исключение составляет только космическая техника, используемая для исследований космоса в мирных целях.

Ранее в ежегодном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном в марте текущего года, Украина заняла 12 место в списке 25 крупнейших экспортеров оружия. В то же время, по утверждению авторов исследования, за период 2014—2018 годов 23% украинского экспорта ВВТ приходилось на РФ.

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