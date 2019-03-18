Стрельба в Утрехте: турецкий террорист оказался уголовником

Мир

В понедельник, 18 марта, в Нидерландах проводилась масштабная антитеррористическая операция. Утром в городе Утрехт кто-то открыл огонь в салоне трамвая. По уточненным данным, были убиты три человека, еще пять получили ранения. Стрелок скрылся. Власти заявили, что это может быть теракт.

На ноги была поднята вся полиция Утрехта. Из Амстердама в город вертолетами спешно перебросили спецподразделение по борьбе с терроризмом. Были закрыты все школы и детские сады, усилена охрана мечетей (это было связано с недавним терактом в Новой Зеландии), транспортных развязок, вокзалов и международного аэропорта Схипхол.

Очевидцы утверждали, что стрелок скрылся на автомобиле Renault Clio красного цвета. Однако вскоре спецназовцы окружили дом, расположенный примерно в 500 метрах от площади 24 октября, где произошла стрельба. Полиция полагала, что подозреваемый прячется в этом здании.

Также была установлена его личность. По записям, сделанным видеокамерам в салоне трамвая, удалось определить, что в людей стрелял 37-летний уроженец Турции Гекмен Таныш. В турецких СМИ тут же появилась информация о том, что он воевал в Чечне, а потом был связан с «Исламским государством».

Выкуривание подозреваемого продолжалось целый день. Только вечером полиция заявила об аресте Таныша.

И вот теперь голландские СМИ сообщили, что Гекмен — не террорист, а уголовник. В трамвае он преследовал конкретную жертву. Это была женщина, его родственница. Другие родственники заявили полицейским, что речь идет о «семейном деле». Таныш хотел убить только эту женщину. В других пассажиров он стрелял только потому, что они пытались ему помешать скрыться, хотели схватить его.

Очевидцы стрельбы в трамвае рассказали, что Таныш приблизился к одной из пассажирок. Увидев его, женщина очень испугалась. Она закричала: «Я ничего не сделала!» Тут же прогремели выстрелы…

Голландская газета Algemeen Dagblad сообщила, что 4 марта Таныш должен был предстать перед судом в связи с делом о преступлении на сексуальной почве. Его обвиняли в том, что он несколько раз изнасиловал женщину, а чтобы она не заявила в полицию, запугивал ее. Гекмен угрожал сжечь ее дом.

Это далеко не единственное, что он успел натворить в Утрехте. В 2013 году Таныш проходил подозреваемым по делу о попытке убийства. Он открыл огонь в квартире. После этого его обвиняли в грабеже, магазинных кражах, оскорблении полицейского при исполнении (плюнул офицеру в лицо), вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Теперь ему кроме убийства трех человек инкриминируют еще угон автомобиля — Таныш украл красный Renault Clio.

После ареста подозреваемого антитеррористическая операция была отменена. Уровень террористической угрозы был снижен с максимальных пяти баллов до четырех.

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