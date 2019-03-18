В Киеве 20–21 марта отключат воду из-за профилактических работ: адреса

Клуб потребителей

В связи с профилактическими работами на водопроводных сетях (они проводятся для более надежного функционирования систем), запланированными «Киевводоканалом» на 20−21 марта, без воды останутся столичные дома по адресам:

20 марта

— с 9:00 до 21:00 — на улицах Чигиринской, 78−120 Ижакевича, 66/7, 64/16, Осиповского, 55/12, 57/17, 59/2 (Подольский район);

21 марта

— с 8:00 до 17:30 — на улицах Бульварно-Кудрявской, 40, 47, 49, 51, Дмитриевской, 18, 24, Тургеневской, 14, 16 (Шевченковский район);

— с 9:00 до 23:00 — на улице Ломоносова, 56 (Голосеевский район).

В «Киевводоканале» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и запастись на этот период водой.

А 18 марта, в понедельник, центральная диспетчерская зафиксировала несколько порывов труб холодного водообеспечения, поэтому на ряде улиц в домах перекрыли воду:

— Харьковское шоссе, 174 (Дарницкий район);

— улицы Марии Капнист, 10, Антона Цедика, Евгении Мирошниченко, проспект Победы (Шевченковский район).

В «Киевводоканале» ранее объявили о контроле за стоками воды. На балансе предприятия находятся четыре сливные станции, оснащенные современным оборудованием. Но в столице участились случаи незаконного слива нечистот. В «Киевводоканале» предупредили о рейдах, которые предпримут для выявления несанкционированного слива сточных вод. Жителей города просят содействовать проведению кампании и сообщать о работе «черных» пунктов и недобросовестных ассенизаторах. Сигналы принимаются по почте водоканала [email protected], через страницу Facebook, по телефону диспетчерской службы (044) 200 73 01.

Тем временем в водоканале разработали анкету для оценки качества работы компании. Анкета содержит 35 вопросов, на которые горожан просят ответить, оценив в баллах (от 1 до 10) каждый пункт. Опрос проходит анонимно, но контактные данные нужно указать. Мнения и предложения киевлян будут использованы в дальнейшей работе водоканала. Онлайн-анкету можно заполнить на сайте «Киевводоканала» (рубрика «Проекты и инициативы»).

Ранее киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на тепло и горячую воду. А с 1 мая вступают в силу все нормы нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Согласно его положениям планируется, что уже с мая 2019 года будет введена постоянная абонентская плата практически за все жилищно-коммунальные услуги.



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