- 2:18 В 10 раз мощнее бомбы над Хиросимой: NASA обнаружило мощный взрыв метеорита возле берегов России
- 1:55 В РФ полицейские устроили массовую драку на корпоративе из-за дамы
- 1:20 Не собираюсь с Путиным ни кашу варить, ни на рыбалку бегать, — Порошенко
- 0:52 Заклеила скотчем один глаз: британка перенесла паралич лица из-за напряжения на работе
- 0:37 Порошенко назвал сроки начала переговоров о введении миротворцев на Донбасс
- 23:55 ДТП на Дорогожичах в Киеве: водитель Chevrolet перекрыл движение по улице Телиги
- 23:26 Порошенко рассказал, как Украина будет возвращать Крым
- 23:15 Политзаключенный Эдем Бекиров намерен объявить голодовку, — дочь активиста
- 22:49 Суд в Киеве вынес суровый приговор официальному представителю Путина в Крыму
- 22:29 В Киеве на несколько ночей закроют маршрут скоростного трамвая
В Киеве на несколько ночей закроют маршрут скоростного трамвая
В ночь на 19, 20, 21 и 22 марта (с 00:30 до 05:00) трамвайный маршрут № 1 закрывается в связи с ремонтом трамвайных путей на бульваре Кольцова, сообщили в «Киевпасстрансе».
Последние отправления 1-го трамвая по маршруту:
— от станции «Михайловская Борщаговка» в направлении станции «Старовокзальная» — в 23:30, в обратном направлении — в 00:10.
Напомним, что с 18 марта для улучшения транспортного сообщения пассажиров Соломенского и Голосеевского районов внесены изменения в работу автобусного маршрута № 5 (улица Изюмская — Вокзальная площадь):
— движение автобуса № 5 организовано по новой схеме: улица Изюмская (в обратном направлении улица Изюмская — переулок Руслана Лужевского) — улица Брожко — улица Гринченко — улица Байковая (до улицы Волжской) — улица Гринченко — улица Малевича — улица Владимиро-Лыбедская -улица Большая Васильковская — улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская — улица Антоновича) — улица Петлюры — Вокзальная площадь.
Напомним, что в Киеве 16 марта перекрыли Шулявский мост, а 17 марта приступили к демонтажу контактных сетей, срыву асфальта и другим работам, запланированным в районе путепровода. В связи с ремонтом введена новая схема движения автотранспорта по ближайшим к мосту улицам. «ФАКТЫ» также сообщали, как в период реконструкции будет ездить общественный транспорт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"