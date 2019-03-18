Общество

В Киеве на несколько ночей закроют маршрут скоростного трамвая

В ночь на 19, 20, 21 и 22 марта (с 00:30 до 05:00) трамвайный маршрут № 1 закрывается в связи с ремонтом трамвайных путей на бульваре Кольцова, сообщили в «Киевпасстрансе».

Последние отправления 1-го трамвая по маршруту:

— от станции «Михайловская Борщаговка» в направлении станции «Старовокзальная» — в 23:30, в обратном направлении — в 00:10.

Напомним, что с 18 марта для улучшения транспортного сообщения пассажиров Соломенского и Голосеевского районов внесены изменения в работу автобусного маршрута № 5 (улица Изюмская — Вокзальная площадь):

— движение автобуса № 5 организовано по новой схеме: улица Изюмская (в обратном направлении улица Изюмская — переулок Руслана Лужевского) — улица Брожко — улица Гринченко — улица Байковая (до улицы Волжской) — улица Гринченко — улица Малевича — улица Владимиро-Лыбедская -улица Большая Васильковская — улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская — улица Антоновича) — улица Петлюры — Вокзальная площадь.

Напомним, что в Киеве 16 марта перекрыли Шулявский мост, а 17 марта приступили к демонтажу контактных сетей, срыву асфальта и другим работам, запланированным в районе путепровода. В связи с ремонтом введена новая схема движения автотранспорта по ближайшим к мосту улицам. «ФАКТЫ» также сообщали, как в период реконструкции будет ездить общественный транспорт.



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