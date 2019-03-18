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Политика

Суд в Киеве вынес суровый приговор официальному представителю Путина в Крыму

22:49 18 марта 2019   41
Олег Белавенцев
Инф. «ФАКТОВ»

Святошинский районный суд г. Киева приговорил к 13 годам лишения свободы заочно ставленника президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму Олега Белавенцева. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«…18 марта 2018 года приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины», — написал Луценко в Facebook.

По его словам, следствие установило и доказало в суде, что Белавенцев в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и госграницы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению госизмены.

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший узник Кремля, один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Белавенцев предлагал ему 3 миллиона долларов за переход на сторону оккупантов в Крыму.

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