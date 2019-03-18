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Порошенко рассказал, как Украина будет возвращать Крым
Президент России Владимир Путин будет вынужден начать переговоры с Украиной по возвращению захваченного Крыма. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Сразу после выборов президента Путин вынужден будет возобновить переговоры по реализации Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины в Крыму», — заявил он.
По словам президента Украины, чтобы заставить Россию вернуть Крым будут усилены санкции и задействованы юридические механизмы, в том числе иски против РФ в Международный суд ООН.
«Моя платформа по освобождению Крыма содержит ряд компонентов. В частности, расширение санкций против РФ в связи с оккупацией Крыма и азовский пакет санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и восстановления свободы судоходства. Для освобождения Крыма мы также должны скоординировать усилия по судебным процессам, в том числе — в Международном суде ООН против РФ в связи с нарушением нескольких конвенций ООН», — заявил Порошенко.
Как писали «ФАКТЫ», ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер исключил возможность силой вернуть аннексированный Крым, а также прямые переговоры с боевиками с неподконтрольных территорий Донбасса. По его словам, это привело бы к тому, что пострадали бы тысячи людей.
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