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Политика

Военного решения проблемы Крыма не существует, — Волкер

21:22 18 марта 2019   94
Курт Волкер
Инф. «ФАКТОВ»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер исключил возможность силой вернуть аннексированный Крым, а также прямые переговоры с боевиками с неподконтрольных территорий Донбасса.

«Нет военного решения (вопроса Крыма. — Ред.), в смысле того, что Украина вернула бы Крым силой. Это стало бы военной катастрофой», — сказал он.

По его словам, это привело бы к тому, что пострадали бы тысячи людей. Также Волкер исключил возможность переговоров с боевиками оккупированного Донбасса.

«Россия все еще отрицает, что делает это (контролирует незаконные вооруженные формирования на востоке Украины — ред.) и настаивает на том, чтобы Украина напрямую вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию», — подчеркнул дипломат.

Отметим, что ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил СМИ, что Украине, возможно, придется силой отвоевывать Крым.

«Если того, что делают на дипломатическом уровне, политическом, не будет хватать Украине, то под прикрытием НАТО, возможно, еще и придется воевать за свою землю. Я раньше об этом старался не говорить, но в последнее время стал говорить об этом, как о вполне реальном варианте», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший депутат Государственной Думы России Константин Боровой заявил «ФАКТАМ», что Россия готовится отдавать Крым назад Украине.

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