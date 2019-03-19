- 0:52 Заклеила скотчем один глаз: британка перенесла паралич лица из-за напряжения на работе
- 0:37 Порошенко назвал сроки начала переговоров о введении миротворцев на Донбасс
- 23:55 ДТП на Дорогожичах в Киеве: водитель Chevrolet перекрыл движение по улице Телиги
- 23:26 Порошенко рассказал, как Украина будет возвращать Крым
- 23:15 Политзаключенный Эдем Бекиров намерен объявить голодовку, — дочь активиста
- 22:49 Суд в Киеве вынес суровый приговор официальному представителю Путина в Крыму
- 22:29 В Киеве на несколько ночей закроют маршрут скоростного трамвая
- 22:01 Безногий мальчик из Казахстана сыграл в футбол с Шевченко и Зинченко
- 21:59 Синоптики пообещали украинцам жаркую весну
- 21:56 В Киеве 20–21 марта отключат воду из-за профилактических работ: адреса
ДТП на Дорогожичах в Киеве: водитель Chevrolet перекрыл движение по улице Телиги
В понедельник, 18 марта, в конце рабочего дня движение по улице Елены Телиги в столице было значительно усложнено.
Пробка образовалась приблизительно от Почайной и до Дорогожицкой.
И причиной этого стала не только начавшаяся реконструкция моста на Шулявке.
Виной всему столкновение трех легковых автомобилей — FIAT Doblo, Mitsubishi, Chevrolet — и маршрутки.
Все двигались в сторону Шулявки.
Водитель FIAT Doblo Юрий рассказал, что собирался поворачивать направо, но последовал касательный удар в левый борт машины, и он остановился.
Оказалось, что его автомобиль задел Chevrolet. Затем наступила очередь внедорожника — его «француз» также зацепил по касательной.
И самый мощный удар пришелся на маршрутку, наполненную пассажирами.
По словам очевидцев, водитель Chevrolet в самом начале улицы Телиги вел себя неадекватно: огромная скорость, резкие маневры. Позже удалось снять спидометр нарушителя, где стрелка застыла на отметке под 160.
Машина после удара отлетела и загорелась. Проезжающие водители локализовали возгорание, а прибывшие спасатели достали водителя и передали медикам.
Многие пассажиры маршрутки бросились к Chevrolet на помощь. Также она понадобилась и трем пассажирам маршрутки — они были госпитализированы.
В каком состоянии управлял машиной водитель Chevrolet и по какой причине произошло это ДТП, станет известно позже. Пока же начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве очевидцы ДТП спасли водителя, зажатого в салоне загоревшегося автомобиля.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.