Происшествия

ДТП на Дорогожичах в Киеве: водитель Chevrolet перекрыл движение по улице Телиги

В понедельник, 18 марта, в конце рабочего дня движение по улице Елены Телиги в столице было значительно усложнено.

Пробка образовалась приблизительно от Почайной и до Дорогожицкой.

И причиной этого стала не только начавшаяся реконструкция моста на Шулявке.

Виной всему столкновение трех легковых автомобилей — FIAT Doblo, Mitsubishi, Chevrolet — и маршрутки.

Все двигались в сторону Шулявки.

Водитель FIAT Doblo Юрий рассказал, что собирался поворачивать направо, но последовал касательный удар в левый борт машины, и он остановился.

Оказалось, что его автомобиль задел Chevrolet. Затем наступила очередь внедорожника — его «француз» также зацепил по касательной.

И самый мощный удар пришелся на маршрутку, наполненную пассажирами.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet в самом начале улицы Телиги вел себя неадекватно: огромная скорость, резкие маневры. Позже удалось снять спидометр нарушителя, где стрелка застыла на отметке под 160.

Машина после удара отлетела и загорелась. Проезжающие водители локализовали возгорание, а прибывшие спасатели достали водителя и передали медикам.

Многие пассажиры маршрутки бросились к Chevrolet на помощь. Также она понадобилась и трем пассажирам маршрутки — они были госпитализированы.

В каком состоянии управлял машиной водитель Chevrolet и по какой причине произошло это ДТП, станет известно позже. Пока же начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве очевидцы ДТП спасли водителя, зажатого в салоне загоревшегося автомобиля.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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