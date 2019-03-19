В РФ полицейские устроили массовую драку на корпоративе из-за дамы

Мир

Сотрудники пятого и шестого отделов УМВД в российском городе Самара устроили массовую драку из-за красавицы-стажерки на корпоративе. В потасовке никто серьезно не пострадал, но репутация правоохранителей после того, как информация просочилась в СМИ, может быть испорчена, пишет news.rambler.ru.

Сообщается, что причиной конфликта стало повышенное внимание одного из оперативников к 22-летней стажерке пятого отдела МВД Самары, у которой на корпоративе отдыхал бойфренд — тоже правоохранитель. Ситуация накалилась, когда ухаживания полицейского вышли за рамки приличия.

Возлюбленный девушки такой наглости стерпеть не смог и бросился на оппонента с кулаками. Помогать друзьям бросились коллеги из обоих отделов. Спустя непродолжительное время дерущихся удалось разнять.

Агентство напоминает, что ранее в сеть попало видео драки между казахстанскими полицейскими. Руководство МВД Казахстана отреагировало на скандальную публикацию, заявив, что по данному факту проводится служебная проверка, и сотрудники, участвующие в драке, а также их непосредственные начальники, будут наказаны в соответствии с законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на северо-востоке российской столицы Москвы школьный психолог сцепился с буйным первоклассником. Мать мальчика заявила, что конфликт произошел из-за того, что сын поругался с одноклассниками, а психолог «оттащила» ребенка в его класс. При этом сама женщина-психолог обратилась в больницу со множественными ушибами рук, которые ей нанес первоклассник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter