В 10 раз мощнее бомбы над Хиросимой: NASA обнаружило мощный взрыв метеорита возле берегов России

Наука и технологии

Неподалеку от побережья Камчатки в декабре прошлого года произошел крупный взрыв метеорита. Об этом со ссылкой на информацию от NASA передает BBC.

Взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, и уступает лишь взрыву метеорита над Челябинском шесть лет назад. Взрыв не сразу заметили, так как он произошел над Беринговым морем.

Мощность взрыва была в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Линдли Джонсон, специалист NASA по защите Земли от внеземных объектов, сказал в интервью BBC, что взрывы такого масштаба случаются лишь два-три раза за 100 лет.

18 декабря, примерно в полдень по местному времени, метеорит размером в несколько метров пробился в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду, на крутой траектории в семь градусов.

Небесное тело взорвалось в 25,6 км над поверхностью Земли, с энергией удара в 173 килотонны.

«Энергия взрыва достигла 40% энергии взрыва над Челябинском, но так как это произошло на Беринговым морем, в новости этот момент не попал», — говорит Келли Фаст, специалист NASAпо околоземным объектам.

По ее словам, тот факт, что большая часть Земли покрыта водой, защищает человечество от таких взрывов.

Обычно после обнаружения летящего в сторону Земли околоземного объекта NASA точно устанавливает его траекторию и часто может предсказать, на какую часть Земли он упадет. Так, в июне 2018 года обсерватория в штате Аризона обнаружила 3-метровый объект, названный 2018 LA, за восемь часов до того, как тот достиг Земли. NASAизучила его орбиту и пришла к выводу, что он упадет на юге Африки. Именно над Ботсваной был замечен огненный шар в небе, а затем на Земле были найдены осколки метеорита.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NASA предупредило о приближающемся к Земле 30-метровом астероиде Небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии в 305 тысяч километров от Земли — то есть, на расстоянии в 0,6−0,8 орбиты Луны от нашей планеты.

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