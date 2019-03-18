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Опаснее Нибиру: NASA предупредило о приближающемся к Земле 30-метровом астероиде
К Земле приближается недавно обнаруженный астероид 2019EA2. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.
30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии в 305 тысяч километров от Земли — то есть, на расстоянии в 0,6−0,8 орбиты Луны от нашей планеты.
Ученые утверждают, что диаметр небесного тела составляет примерно 37 метров. Он движется мимо Земли со скоростью 319,2 километра в минуту, но не исключаются отклонения от траектории, причем даже незначительные колебания способны привести к столкновению с Землей и сокрушительным последствиям для всего человечества.
Как известно, небесное тело, получившее название EA9, удалось обнаружить не так давно, и находка спровоцировала настоящую панику у различного рода любителей предсказывать катастрофы «конец света», заявивших, что расстояние от Земли до астероида в в 305 179 километров чревато апокалипсисом.
Напомним, что в ноябре 2018 года астрономы предупредили о приближении мертвой кометы-черепа 2015 TB145. 100-метровый объект пролетел мимо Земли на расстоянии 38 миллионов километров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одну смертельную опасность представляет для землян астероид Апофис, который стремительно приближается к планете, и в 2029 году, то есть уже через десять лет, неизбежно с ней столкнется.
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