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Парализованная с рождения коза научилась ходить на задних лапах (изумительное видео)
Индиец Локеш Мишрой, проживающий на севере страны в штате Бихар, сообщил о своем необычном животном — козе, которая научилась ходить на задних лапах, подобно человеку. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Мишры, маленькая коза с рождения страдает от паралича передних конечностей, однако животное научилось выживать несмотря ни на что.
«Мы думали, что придется усыпить ее, но она проявила стойкость и начала пытаться уравновеситься на задних ногах. Через несколько дней она вдруг стала бегать только на задних лапах», — рассказывает фермер.
Местные ветеринары считают, что паралич возник в результате травмы живота матери, возможно, во время драки с другими козами в период беременности.
Сельчане полюбили это животное, и многие часто фотографируют его или приводят с собой друзей и родственников, чтобы посмотреть на удивительное животное.
Когда новости о животном распространились по близлежащим деревням, люди начали стекаться к дому Мишроя чтобы увидеть «чудо-козу, которая ходит по-человечески».
Издание сообщает, что слухи о животном привлекают все больше и больше людей, поэтому ее владелец начал задумываться о том, чтобы завести канал, посвященный прямоходящей козочке и даже попытаться монетизировать его.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индии родилась одноглазая коза. По словам хозяина животного фермера Мохаммеда Азада (Mohammed Azad), вокруг животного сейчас же собралась вся деревня. Кто-то начал молиться на козу, а подростки сделали с ней несколько селфи. Аномалия козы называется циклопией в честь героев древнегреческих мифов. Она встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго.
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