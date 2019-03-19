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Сын Бекхэмов Ромео встречается с популярной 15-летней актрисой (фото)
Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео нашел, как шутят британские СМИ, свою «Джульетту». Как сообщает издание Daily Mail, 16-летний Ромео начал встречаться с 15-летней британско-американской актрисой Милли Бобби Браун. Несмотря на крайнюю молодость Браун уже успела построить весьма успешную карьеру. Она известна по телесериалам «Очень странные дела», а также «Морская полиция: Спецотдел», «Злоумышленники», «Анатомия страсти», «Американская семейка». Милли номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в возрасте 13 лет. Она также стала самой молодой персоной в списке ста наиболее влиятельных людей года TIME 100 и самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Мать Ромео Виктория Бекхэм одобрила выбор сына и дала свое согласие на их роман.
Ромео и Милли впервые встретились еще в 2016 года на одном из благотворительных мероприятий ЮНИСЕФ, где актриса вручала премию отцу своего будущего бойфренда — Дэвиду Бекхэму. После этого подростки поддерживали контакт. А недавно поняли, что испытывают друг к другу романтические чувства.
Ромео, который сейчас всерьез занимается теннисом, до сих пор ни с кем еще публично не встречался.
Предыдущим кавалером Милли был 15-летний певец Джейкоб Сарториус. Они расстались в июле прошлого года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что старший сын Бекхэмов показал публике свою новую девушку-модель.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!