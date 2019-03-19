Водителя зажало в кабине: под Днепром произошло жуткое ДТП с военными (фото)

Происшествия

В Кривом Роге 18 марта военный грузовик съехал в кювет. ДТП произошло на улице Технической. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль врезался в дерево. В кабине грузовика находилось 2 человека. Водитель был зажат между сиденьем и панелью приборов автомобиля. Пассажир получил легкие травмы и сразу был госпитализирован бригадой скорой помощи», — говорится в сообщении.

С помощью пневматического специального оборудования Holmatro, спасатели изъяли водителя транспортного средства и передали бригаде скорой помощи.

Как писали «ФАКТЫ», это не первое ДТП с участием военного транспортного средства за последнее время в Украине. Так, 13 марта в столице на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara. БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки». В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

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