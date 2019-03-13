В Киеве БТР с неисправными тормозами устроил ДТП (фото, видео)

Происшествия

В среду, 13 марта, в столице на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки». В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части, бронетранспортер остался невредимым. Из-за столкновения на улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки» образовалась большая пробка. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером в субботу, 9 марта, на перекрестке Братиславской и Лесного проспекта в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Водитель легковушки двигался в том же направлении, что и троллейбус 37 маршрута. Затем последовал жесткий удар в заднюю часть троллейбуса. Причина, по которой водитель «Daewoo Lanos» не смог вовремя затормозить, устанавливается.

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