26.58 / 26.93 29.92 / 30.46
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве БТР с неисправными тормозами устроил ДТП (фото, видео)

23:55 13 марта 2019   20
ДТП с участием БТР
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 марта, в столице на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки». В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части, бронетранспортер остался невредимым. Из-за столкновения на улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки» образовалась большая пробка. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером в субботу, 9 марта, на перекрестке Братиславской и Лесного проспекта в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Водитель легковушки двигался в том же направлении, что и троллейбус 37 маршрута. Затем последовал жесткий удар в заднюю часть троллейбуса. Причина, по которой водитель «Daewoo Lanos» не смог вовремя затормозить, устанавливается.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
+1

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины