В США базу «самолетов судного дня» затопило в результате сильнейшего наводнения (фото)

Мир

По меньшей мере три человека погибли и несколько тысяч были эвакуированы из-за сильнейшего наводнения в США, затронувшего штаты Небраска и Айова. Близ города Омаха вышедшая из берегов река Миссури затопила военную базу Offutt, где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Здесь располагаются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня» или «конца света». Они представляют собой мобильные воздушные командные пункты и предназначены для президента и прочих членов высшего руководства США на случай начала ядерной войны. Эти самолеты могут неделю находиться в полете при условии воздушной дозаправки, а их оборудование защищено от ядерного взрыва.

Затопленными оказалась примерно треть всех строений — около 30 зданий. Уровень воды достигал высоты 2,5 метра. Размещенные на авиабазе самолеты не пострадали. Часть из них была перемещена в безопасные места. Как пишет Air Force Times, эвакуировать пришлось девять самолетов.

Это уже второй случай за последние полгода, когда военная база США стала «жертвой» стихийного бедствия. В октябре прошлого года на базу Tyndall во штате Флорида обрушился ураган «Майкл», в результате чего ее пришлось закрыть на два месяца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Зимбабве обрушился циклон «Идай».

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