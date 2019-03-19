- 12:01 Суд наказал «волчицу», которая пыталась сорвать выступление Олега Винника
- 11:58 В Киеве водитель оторвал дверь переполненной маршрутки: в сети показали видео
- 11:45 В России признались, какое смертоносное оружие разместили в оккупированном Крыму
- 11:35 В Британии нашли недвижимость подозрительных собственников на $74 млрд
- 11:27 Прохлада и ливни: синоптики рассказали, каким будет лето в Украине
- 11:27 6-летняя дочь Лилии Ребрик сыграла первую крупную роль в кино
- 11:21 Головкин готов пойти на радикальный шаг в карьере
- 11:13 В Киеве напали на судью: первые детали ЧП
- 11:09 Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины
- 11:07 Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения: самые пронзительные стихотворения поэтессы
В США базу «самолетов судного дня» затопило в результате сильнейшего наводнения (фото)
По меньшей мере три человека погибли и несколько тысяч были эвакуированы из-за сильнейшего наводнения в США, затронувшего штаты Небраска и Айова. Близ города Омаха вышедшая из берегов река Миссури затопила военную базу Offutt, где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Здесь располагаются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня» или «конца света». Они представляют собой мобильные воздушные командные пункты и предназначены для президента и прочих членов высшего руководства США на случай начала ядерной войны. Эти самолеты могут неделю находиться в полете при условии воздушной дозаправки, а их оборудование защищено от ядерного взрыва.
Затопленными оказалась примерно треть всех строений — около 30 зданий. Уровень воды достигал высоты 2,5 метра. Размещенные на авиабазе самолеты не пострадали. Часть из них была перемещена в безопасные места. Как пишет Air Force Times, эвакуировать пришлось девять самолетов.
Это уже второй случай за последние полгода, когда военная база США стала «жертвой» стихийного бедствия. В октябре прошлого года на базу Tyndall во штате Флорида обрушился ураган «Майкл», в результате чего ее пришлось закрыть на два месяца.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Зимбабве обрушился циклон «Идай».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...