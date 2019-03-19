Головкин готов пойти на радикальный шаг в карьере

Спорт

36-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (38 побед, 34 из них — нокаутом, 1 ничья, 1 поражение) рассказал о том, что задумывается о смене весовой категории.

«Мне кажется, мои показатели не хуже, чем семь лет назад. Я чувствую себя замечательно и, наверное, на такой вопрос более корректно сможет ответить мой тренер. На следующей неделе я собираюсь отправиться в свой тренировочный лагерь, где мы будем тестировать меня и смотреть на мое состояние. Я не крупный парень, и у меня нет такого большого количества мышц, но все будет зависеть от того, как я буду тренироваться. Если мы решим подняться в весе, то наша работа будет заключаться в наращивании мышц, если нужно наоборот согнать вес, то мы будем двигаться в этом направлении. Переход в суперсредний дивизион не исключен, если там появятся действительно интересные бои, возможно, я даже поднимусь в полутяжелый вес, но для этого там должны быть очень заманчивые поединки», — передает слова GGG (прозвище Геннадия, производное от первых букв имени, фамилии и отчества спортсмена) сайт стриминговой платформы DAZN, с которой казахстанец подписал контракт на шесть боев.

Напомню, что свой последний бой Головкин провел в сентябре 2018-го, потерпев первое поражение в карьере — в титульном матче-реванше за чемпионские пояса WBA, WBC, IBO и журнала The Ring Геннадий уступил по очкам мексиканцу Саулю Альваресу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Головкин в третий раз стал отцом.

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