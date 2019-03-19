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В Британии нашли недвижимость подозрительных собственников на $74 млрд
В Великобритании обнаружены 87 тысяч объектов недвижимости общей стоимостью 74,3 миллиарда долларов, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в офшорах. Конечных владельцев этих домов и земель установить на данный момент не удалось. Следовательно, все указанные объекты принадлежат подозрительным собственникам. Такая информация содержится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness. 40 процентов анонимной недвижимости находятся в Лондоне, причем большая их часть — не менее 10 тысяч — в Вестминстере.
Результаты расследования уже переданы британскому парламенту. Их изучает комитет по борьбе с коррупцией.
«Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания украденных денег», — подчеркнул представитель Global Witness Ава Ли.
Напомним, в начале 2019 года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Это делается на основании закона, принятого после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. Тогда британские парламентарии потребовали провести тщательное расследование всех подозрительных смертей в королевстве, так или иначе связанных с Россией.
Закон позволяет британским властям требовать у иностранных граждан, проживающих в Великобритании, раскрытия источников средств, на которые они приобретали в королевстве дорогую недвижимость, предметы роскоши, произведения искусства. В том случае, если владелец указанных богатств отказывается или не может объяснить происхождение денег, власти имеют право конфисковать вызывающее подозрение имущество. Группа уже приступила к работе. В первую очередь ее интересуют финансовые потоки из России, бывших советских республик, стран Азии, а также Нигерии.
Еще в 2016 году британское правительство намеревалось ввести реестр конечных владельцев недвижимости, но процесс идет крайне медленно, говорят представители Global Witness. В организации заявили, что их расследования неоднократно показывали, как преступники и коррумпированные политики могут использовать британский рынок недвижимости, чтобы скрывать свои доходы, а также обеспечить безопасное убежище себе и своим семьям.
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