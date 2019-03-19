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В России признались, какое смертоносное оружие разместили в оккупированном Крыму
Оккупанты разместили в Крыму дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Ранее сообщалось, что РФ размещает недалеко от Украины, Беларуси и границ Евросоюза военные формирования и создает новые военные городки.
Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, самолеты ракетоносной авиации РФ «способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе». Кстати, Ту-22М3 Россия применяла в Сирии и во время нападения на Грузию в 2008 году.
Также сообщается, что накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия развернула на аннексированном полуострове оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1».
Также сообщается, что за последние годы Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок; все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». В 2019 году оккупанты планируют начать строительство под Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымский «глава» Сергей Аксенов заявил, что полуостров превращен в «неприступную крепость» и что в Крыму сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением.
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