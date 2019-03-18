Украина

"Все закрыто наглухо": Аксенов подтвердил, что Крым превратился в военную базу

Крым превращен в неприступную крепость. На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Так охарактеризовал теперешнюю ситуацию в аннексированном Крыму «глава» Сергей Аксенов.

«Никаких угроз для Крыма нет. Безопасность крымчан обеспечена в полном объеме. Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно», — так ответил Аксенов на вопрос журналиста ТАСС «Стоит ли опасаться возможных нападок со стороны Украины».

Аксенов перечислил военную мощь, которую Кремль разместил на украинском полуострове — это корабли Черноморского флота, новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее.

«У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины», — уточнил российский чиновник.

Напомним, в пятую годовщину аннексии Крыма главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, не стесняясь и не скрываясь, заявил, что операцией по захвату полуострова руководил лично Владимир Путин.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия продолжает миллитаризировать Крым, перебрасывая на полуостров новое вооружение.

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