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Подрыв авто в Луганске: появилось видео с места происшествия
В оккупированном Луганске ночью 19 марта неизвестные взорвали автомобиль. Видео ЧП в микрорайоне Восточный сделали местные жители. Ролик опубликовал телеканал 360.
По словам очевидцев, инцидент произошел между домами № 55 и 57 на улице Клубная. Пострадали две рядом стоящие машины — одну подорвали, она сильно повреждена, вторая частично. Свидетели уверяют, что взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя.
Один житель района пишет, что машина, в которой сработало взрывное устройство, неизвестно кому принадлежит, поскольку раньше ее в этом районе не видели.
Так же в сети отмечают, что в соседних жилых домах в окнах с первого по третий этаж вылетели стекла, а сразу после взрыва приехали силовики и оцепили место ЧП.
Официальных комментариев о бомбе пока нет. Известно лишь, что взрывом повредило автомобиль Daewoo Sens и остекление 12 окон в пяти квартирах жилых домов № 55 и 57.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежую видеозапись из оккупированного Луганска, на которой видно, как людям приходится ездить в общественном транспорте.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..