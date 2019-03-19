В Луганске прогремел мощный взрыв: первые фото с места ЧП

Происшествия

В ночь на вторник, 19 марта, в оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв — около часа ночи подорвали автомобиль Daewoo Sens. Ранее в сети выложили свежую видеозапись из оккупированного Луганска, на которой показана «комфортная» поездка на общественном транспорте.

Фото с места ЧП местные жители выложили в социальные сети. Также сообщается, что взрыв произошел в восточной части города на улице Клубной. В результате подрыва автомобиля вылетели окна в пяти квартирах двух домов. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 8 марта в Луганске неизвестные патриоты поздравили женщин с Международным женским днем открытками с украинской символикой.

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